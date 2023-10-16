Агент игрока «Оренбурга» Башича: «Тьерри Анри остался под впечатлением от игры Ивана»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал, что боснийский футболист удостоился похвалы от легендарного французского нападающего Тьерри Анри.

«Он провёл две игры за молодёжку Боснии и Герцеговины, в том числе и матч против Франции (1:2). После игры главный тренер французов Тьерри Анри хвалил Ивана, он остался под впечатлением от его игры. Очень приятно слышать такие слова от такого человека, это дорогого стоит», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, известность Анри обрёл благодаря своим выступлениям в составе лондонского «Арсенала». В футболке «канониров» нападающий сумел дважды выиграть чемпионат Англии. Также француз выступал за «Барселону» «Ювентус» и «Монако».

В текущем сезоне 21-летний Башич провёл за «Оренбург» 13 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета южноуральского клуба футболист защищает с лета 2022 года.