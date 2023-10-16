В «Кармиотиссе» высказались о работе Кержакова

Генменеджер кипрской «Кармиотиссы» Антонис Антониус высказался о работе в клубе российского тренера Александра Кержакова.

«Результаты определяют тренеров в футболе, и, к сожалению, команда была под давлением, когда ей руководил Кержаков. Желаю ему удачи в тренерской карьере!» - приводятся слова представителя «Кармиотиссы» на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российский наставник тренировал команду с февраля по апрель нынешнего года. За семь матчей под руководством Кержакова «Кармиотисса» два раза победила, один матч свела вничью и потерпела четыре поражения.