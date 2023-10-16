В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Миятовичу

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», высказался о новости об интересе клуба к форварду белградской «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу.

«Слухи не комментируем. Трансферное окно закрыто», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Сегодня, 16 октября, в прессе появилась информация, что Миятович стал трансферной целью петербургского клуба. Трансферная стоимость Йована оценивается в 1,8 миллиона евро.

В ближайшем поединке чемпионата России «Зенит» на домашнем стадионе встретится с самарскими «Крыльями Советов».