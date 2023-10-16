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Топ-6 свободных агентов на трансферном рынке

16 Октября 2023 • 12:58 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило список игроков, находящихся в статусе свободных агентов. Среди футболистов встретятся немало знакомых российским болельщикам и даже командам.

  1. Давид Де Хеа

32-летний испанец и воспитанник мадридского «Атлетико» остался без команды летом 2023 года. Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг предпочёл ему камерунца Андре Онана. Последний никак не может адаптироваться в клубе, чем приносит горе болельщикам команды. «Красные дьяволы» выдали худший старт в АПЛ с 1989 года. Команда после восьми туров идёт на 10-м месте в чемпионате Англии. С Давидом связывали команды из Испании, Турции и парочку предложений из Саудовской Аравии. Но дальше разговоров дело не сдвинулось. Сейчас трансферная стоимость вратаря оценивается в 13 млн евро, и он самый дорогой свободный агент на данный момент.

   2. Джесси Лингард

30-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Футболист тоже был «изгнан» из команды этим летом. Если вспомнить путь к основе, то он был весьма непрост. Лингарду пришлось играть в аренде в «Лестере», «Бирмингеме» и «Дерби Каунти», чтобы стать узнаваемым игроком «МЮ». Но все труды оказались напрасны после прихода всё того же Эрика тен Хага. Летом в ЦСКА заявляли, что рассматривали игрока, но что-то не сошлось. Сейчас футболист оценивается в 8 млн евро на трансферном рынке.

  3. Шека

28-летний португалец вообще выделяется в этом списке. К слову, им тоже в своё время интересовался ЦСКА, но из-за травматичности футболиста «армейцы» отказались от данной кандидатуры. Шека за свои 28 лет променял порядка 10 клубов от Португалии до Франции. Особо футболист ничем не отметился, так как он все 10 раз уходил из команд свободным агентом. Однако в списке трофеев у Шеки имеются два трофея – чемпионат Франции и обладатель Суперкубка страны. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.

  4. Жан-Филипп Гбамен

Старый добрый друг Гбамен. ЦСКА арендовал ивуарийца в феврале 2022 года из «Эвертона». Первые игры футболист провёл неплохо, вместе с ним в центре выступали тогдашние игроки «армейцев» Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Чего стоят победы над «Ростовом» (4:0) и разгром «Рубина» (6:1), в которых футболист смог отличиться! Однако позже игрок увлекся частыми походами в ночные клубы, которые и погубили его. В свои 28 лет игрок с неплохим потенциалом сам себе ставит палки в колёса на протяжении всей карьеры, так как данная ситуация прослеживалась не только с ЦСКА, но и в других командах. В бытность Гбамена игроком российской команды его агенту даже пришлось опровергать новость о походе футболиста в ночной клуб Москвы. Стоимость ивуарийца на трансферном рынке равна 4,8 млн евро.

  5. Санти Мина

27-летний испанец потерял клуб после того, как проиграл апелляцию и будет вынужден провести четыре года в тюрьме. Ещё в 2017 году он изнасиловал девушку, за что должен понести наказание. Если говорить о футбольной составляющей, то Санти является воспитанником «Сельты». Летом команда расторгла контракт с игроком, чтобы избежать репутационных проблем. В сезоне-2018/19 Санти Мина вместе с «Валенсией» выиграл Кубок Испании.

  6. Янн М-Вилла

Завершить хотелось бы Янном М-Вила. Футболист хорошо заработал в «Рубине» за пять лет, причём игрок катался по арендам в «Интер» и «Сандерленд», а в это время российский клуб платил французу около трёх миллионов евро в год. Этот фактор даже помешал «Рубину» продать его в «Сент-Этьен» из-за слишком высокой зарплаты, поэтому пришлось ждать завершения контракта и расстаться с игроком, присосавшимся к бюджету команды. Сыграв 80 матчей за казанский клуб, Янн забил всего лишь три мяча и отдал семь результативных передач. Сейчас игроку 33 года, и он оценивается на трансферном рынке в 2,5 млн евро.

Из российских игроков, находящихся без клуба, можно назвать: Эльмира Набиуллина, Георгия Щенникова, Руслана Камболова и Евгения Луценко.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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