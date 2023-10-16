Питерский «Зенит» заинтересован в услугах 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича, который является воспитанником сербского клуба, об этом сообщает издание Sportske Vesti.

Контракт форварда с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.

За 11 проведенных игр в нынешнем сезоне во всех турнирах Миятович отметился тремя забитыми мячами.

На его счету восемь игр за национальную сборную не старше 17 лет, в которых он смог поразить ворота соперников один раз и один раз результативно ассистировав партнёрам по команде.