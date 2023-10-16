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«Спартак» летом мог купить форварда сборной Анголы

16 Октября 2023 • 12:21 Комментировать

Нападающий сборной Анголы М'Бала Нзола минувшим летом мог оказаться в московском «Спартаке». Он был предложен посредниками. 

Как сообщает Metaratings.ru, «Специя», за которую на тот момент выступал форвард, готова была отпустить его за 10-12 миллионов евро, однако спортивный блок «красно-белых» оказался не заинтересован в трансфере. Таким образом, Нзола перешёл в «Фиорентину», а сумма перехода, по данным портала Transfermarkt, составила десять миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мбала Нзола трансферы футбола - лето 2023
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