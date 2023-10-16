«Спартак» летом мог купить форварда сборной Анголы

Нападающий сборной Анголы М'Бала Нзола минувшим летом мог оказаться в московском «Спартаке». Он был предложен посредниками.

Как сообщает Metaratings.ru, «Специя», за которую на тот момент выступал форвард, готова была отпустить его за 10-12 миллионов евро, однако спортивный блок «красно-белых» оказался не заинтересован в трансфере. Таким образом, Нзола перешёл в «Фиорентину», а сумма перехода, по данным портала Transfermarkt, составила десять миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.