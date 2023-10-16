«Спартак» поздравил Тихонова с днём рождения

Сегодня, 16 октября, бывшему полузащитнику московского «Спартака» Андрею Тихонову исполнилось 53 года. Пресс-служба «красно-белых» поздравила своего ветерана с праздником.

«Андрею Тихонову - 53! Один из самых ярких футболистов «Спартака» 90-х, любимец болельщиков и легенда «красно-белых»! Поздравляем Андрея Валерьевича с днём рождения и желаем ему всего наилучшего!» - говорится в публикации московского клуба.

Тихонов защищал цвета «народной команды» с 1992 по 2000 год. В футболке «Спартака» Андрей сыграл 265 поединков, в которых отметился 90 забитыми мячами и 44 голевыми передачами.