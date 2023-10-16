Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хочет радоваться за национальную команду, а не краснеть.

«Думаю, что Карпин что-то изменит в составе, но не хотелось, чтобы было что-то кардинальное. Хотелось бы, чтоб наигрывался основной костяк сборной, если можно так сказать, всё-таки мы хотим видеть основных игроков. И важен результат, если он будет положительный и хороший, то всё будет не плохо. Если же Карпин поменяет состав и будет плохой результат, то будут вопросы к тренеру. Хочется всем футболистам и болельщикам, чтобы сборная России побеждала, а не краснеть за неё и рассказывать потом, что просматривается ближайший резерв и дайте время. Хочется радоваться за сборную в такое непростое время», — сказал Булыкин.

Сегодня, 16 октября, национальная команда сыграет товарищеский матч против Кении в Анталье. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.