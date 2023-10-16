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Булыкин: «Хочется, чтобы сборная побеждала, а не краснеть за неё» эксклюзив

16 Октября 2023 • 14:10 Комментировать

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что хочет радоваться за национальную команду, а не краснеть.

«Думаю, что Карпин что-то изменит в составе, но не хотелось, чтобы было что-то кардинальное. Хотелось бы, чтоб наигрывался основной костяк сборной, если можно так сказать, всё-таки мы хотим видеть основных игроков. И важен результат, если он будет положительный и хороший, то всё будет не плохо. Если же Карпин поменяет состав и будет плохой результат, то будут вопросы к тренеру. Хочется всем футболистам и болельщикам, чтобы сборная России побеждала, а не краснеть за неё и рассказывать потом, что просматривается ближайший резерв и дайте время. Хочется радоваться за сборную в такое непростое время», — сказал Булыкин.

Сегодня, 16 октября, национальная команда сыграет товарищеский матч против Кении в Анталье. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин РПЛ Сборная Кении
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