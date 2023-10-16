Чинквини: «Возвращение Хвичи в Россию невозможно»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о возможном возвращении нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в Россию. Напомним, ранее грузинский футболист выступал за «Рубин» и «Локомотив».

«Нет-нет-нет! Думаю, возвращение Хвичи невозможно, не в ближайшее время это точно. Это лидер «Наполи» и один из важнейших игроков в Европе. Если он уйдёт из Неаполя, то топ-клуб», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провёл за «Наполи» девять матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 85 миллионов евро.