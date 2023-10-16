Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Последние игры показывают, что «Краснодар» не идеален. Если взять игру с «Ростовом», то в первом тайме ростовчане имели подавляющее преимущество. Это говорит о том, что против «быков» можно играть, и они вполне могут проигрывать, при том, что «Ростов» находится на дне турнирной таблице. Любая команда может обыграть «Краснодар», не такой он уже непобедимый.

За счёт чего? Во-первых, надо отметить, что образовался порядок в команде и появилась сплочённость. «Краснодар» объединился, и появилась команда. Если раньше были все индивидуалисты, а сейчас появился стержен, и этим они объединены и почувствовали, что умеют воплощать идею тренера на поле. «Всё равно рано или поздно их настигнет всеми ненавистный «Зенит», — сказал Балахнин.

«Краснодар» после 11 туров идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Быки» сыграют против «Зенита» 5 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Однако перед этим «Краснодару» предстоят выезды на игры с «Балтикой» (21 октября) и ЦСКА (29 октября).