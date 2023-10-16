Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин назвал команду, от которой «Краснодар» потерпит первое поражение в чемпионате России эксклюзив

16 Октября 2023 • 13:40 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне чемпионата России.

«Последние игры показывают, что «Краснодар» не идеален. Если взять игру с «Ростовом», то в первом тайме ростовчане имели подавляющее преимущество. Это говорит о том, что против «быков» можно играть, и они вполне могут проигрывать, при том, что «Ростов» находится на дне турнирной таблице. Любая команда может обыграть «Краснодар», не такой он уже непобедимый.

За счёт чего? Во-первых, надо отметить, что образовался порядок в команде и появилась сплочённость. «Краснодар» объединился, и появилась команда. Если раньше были все индивидуалисты, а сейчас появился стержен, и этим они объединены и почувствовали, что умеют воплощать идею тренера на поле. «Всё равно рано или поздно их настигнет всеми ненавистный «Зенит», — сказал Балахнин.  

«Краснодар» после 11 туров идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Быки» сыграют против «Зенита» 5 ноября в рамках 14-го тура РПЛ. Однако перед этим «Краснодару» предстоят выезды на игры с «Балтикой» (21 октября) и ЦСКА (29 октября).


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Сергей Балахнин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
13:49 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Зенит» будет биться за чемпионство до конца»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Планирую поездку на поезде Москва — Владивосток»
13:29 · Россия. Премьер-лига
Агент игрока «Оренбурга» Башича: «Тьерри Анри остался под впечатлением от игры Ивана»
13:16 · Россия. Премьер-лига
В «Кармиотиссе» высказались о работе Кержакова
13:03 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на новость об интересе к Миятовичу
12:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется 18-летним нападающим «Црвены Звезды» слухи
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» летом мог купить форварда сборной Анголы
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Тихонова с днём рождения
11:46 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «Возвращение Хвичи в Россию невозможно»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков - о брате: «Всегда мечтал, чтобы Михаил стал основным вратарём «Зенита»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Жоау Коррея может перейти в российский клуб
11:18 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» может претендовать на чемпионство, если уволит Абаскаля»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт может помочь «Динамо» в дерби с «Локомотивом»
10:57 · Чемпионаты
Александр Кержаков ответил на вопрос, согласится ли он возглавить московский «Спартак»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Чуть «Спартак» буксанул – и только ленивый не сказал, что Абаскаль не нужен» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем