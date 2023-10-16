Александр Кержаков - о брате: «Всегда мечтал, чтобы Михаил стал основным вратарём «Зенита»

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер сербского «Спартака» Александр Кержаков поделился мнением о карьере своего брата Михаила в петербургском «Зените».

«За брата всегда переживаю. Всегда мечтал, чтобы он стал основным вратарем «Зенита», и очень счастлив, что он добился таких результатов. Своим трудом он это заслужил», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Михаил принял участие в девяти матчах «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. 36-летний вратарь пропустил восемь голов.

В ближайшем поединке петербургская команда встретится с самарскими «Крыльями Советов».