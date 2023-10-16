Жоау Коррея может перейти в российский клуб

Защитник «Шавиша» Жоау Коррея может продолжить карьеру в России. Об этом сообщило агентство Sferico Sports, представляющее интересы 27-летнего футболиста.

«Переход в РПЛ зимой? Да, это возможно, мы рассмотрим предложения из России», — цитирует агентство «РБ Спорт».

В текущем сезоне Коррея провёл за «Шавиш» семь матчей, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 750 тысяч евро.

Коррея защищает цвета «Шавиша» с лета 2020 года. Ранее он выступал за «Виторию Гимарайнш». После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии нынешняя команда футболиста занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.