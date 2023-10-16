Камоцци: «Спартак» может претендовать на чемпионство, если уволит Абаскаля»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказался о необходимости увольнения Гильермо Абаскаля с поста наставника «красно-белых».

«Спартак» еще может претендовать на чемпионство. Это будет трудно сделать, но не невозможно. Увольнением Абаскаля можно решить проблему или дождаться окончательной катастрофы», - передает слова Камоцци Sport24.

По итогам 11 туров чемпионата России «Спартак» набрал 17 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков.