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Лаксальт может помочь «Динамо» в дерби с «Локомотивом»

16 Октября 2023 • 11:11 Комментировать

Уругвайский защитник Диего Лаксальт, выступающий за московское «Динамо», возобновил тренировочные занятия в общей группе команды. Об этом отрапортовали журналисты Sport24.

Таким образом, южноамериканец имеет шансы выйти на поле в поединке 12-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Локомотива». Последнее время Лаксальт восстанавливался после травмы мышц.

Московское дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.

После 11 туров «железнодорожники» занимают четвертое место в РПЛ, а «бело-голубые» - пятое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Диего Лаксальт
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