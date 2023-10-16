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Экс-игрок «Кубани»: «Чуть «Спартак» буксанул – и только ленивый не сказал, что Абаскаль не нужен» эксклюзив

16 Октября 2023 • 10:31 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал работу в московском «Спартаке» главного тренера Гильермо Абаскаля.

- Сейчас на Абаскаля идёт очень сильное давление. Чуть буксанула команда – и только ленивый, наверно, не высказался о том, что Абаскаль в «Спартаке» не нужен. Посмотрим, как он справится с этим давлением. Нелегко ему сейчас приходится. Выводы, я думаю, надо будет делать, когда подойдём уже к зимнему перерыву. Основная претензия к Абаскалю заключается в том, что он принимает какие-то нелогичные решения, не поддающиеся объяснению, поэтому его никто не понимают. Абаскаль не может стабилизировать состав и определиться со схемой, отсюда и не всегда стабильные результаты. Но я хочу сказать, что третье и восьмое места сейчас разделяют три очка. Пока всё это условности, команды могут в любой момент меняться местами, тем более они играют друг с другом.

- Руководство «Спартака» устраивает, что их команда далека от первого места?

- Я думаю, там сейчас отталкиваются от того, что есть. Может, они и хотели бы побороться за чемпионство, но чтобы вернуться в гонку, им нужна победная серия.

- Абаскаль работает в «Спартаке» почти полтора сезона. Для «Спартака» это уже и так долго?

- Ну да. После ухода Федуна там главного тренера до сих пор не увольняли. В этом смысле Абаскаль даже задержался.

- Что ему сделать, чтобы его не отправили в отставку до весны?

- Определиться с костяком, с тем, каких футболистов он выпускает на те или иные позиции. И уже с основной обоймой двигаться дальше, точечно где-то делать какие-то перестановки, исходя из конкретных соперников или наличия игроков на данный момент. Тогда должен наладиться у «Спартака» и набор очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Гильермо Абаскаль
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