Кержаков рассказал о своей зарплате в сербском «Спартаке»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков поведал о своей заработной плате в сербском «Спартаке».

«Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, столько получают тренеры Второй лиги. Может, и в нижней половине Первой - не знаю, какие там сейчас оклады», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кержаков занял пост главного тренера команды из Суботицы в середине июня. Александр подписал со «Спартаком» трудовое соглашение по схеме «1+1».

Ранее специалист отметился работой в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и кипрской «Кармиотиссе».