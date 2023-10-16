«Зенит» интересуется 18-летним сербским нападающим

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Йовану Миятовичу, сообщает Sportske Vesti.

По сведениям источника, пока официальных контактов между клубами на тему возможного трансфера не было, поэтому на сегодняшний день сумма потенциальной сделки неизвестна.

В текущем сезоне 18-летний футболист провёл за «Црвену Звезду» четыре матча, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Сербии в 1,8 миллиона евро.

Напомним, минувшим летом в «Зенит» из «Црвены Звезды» перешёл защитник Страхинья Эракович. После 11 туров РПЛ петербургская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.