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Кержаков не сыграет за «Зенит» против «Крыльев Советов»

16 Октября 2023 • 08:48 Комментировать

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, получивший повреждение, вряд ли поможет своей команде в поединке 12-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

Как информирует «Спорт-Экспресс», в связи с неготовностью 36-летнего голкипера место в воротах «сине-бело-голубых» достанется Денису Адамову или Александру Васютину. В понедельник, 16 октября, «Зенит» начнет подготовку к предстоящему поединку.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится в воскресенье, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого матча питерцы занимают третье место в таблице, а самарцы – второе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Михаил Кержаков
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