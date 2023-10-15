Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку игровой карьеры со стороны 32-летнего экс-защитника «армейцев» и сборной России Георгия Щенникова.

- Щенников выступал за ЦСКА на протяжении большого количества времени. Он внёс большой вклад в достижение результатов, в выигранные трофеи «армейцев», и никаких вопросов к нему быть не может.

Если говорить о приостановлении карьеры, то, наверное, в таком возрасте скорее имеется в виду её завершение. Тем более если кардинально меняется вектор деятельности – с футбольного на бизнес-направление.

Возможно, Щенников приостановил карьеру, чтобы несколько месяцев лечиться и восстанавливаться после травмы. А может, он просто не успел найти себе новую команду в летнее трансферное окно и теперь будет искать её зимой.

Мы со стороны не можем ничего утверждать, не зная ситуации достоверно. Но в любом случае чем позже ты в таком возрасте приступаешь к полноценным тренировкам с командой, тем сложнее тебе вернуться обратно в соревновательный цикл.