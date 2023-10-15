Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов – про Щенникова: «В таком возрасте приостановка карьеры скорее означает её завершение» эксклюзив

15 Октября 2023 • 22:20 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приостановку игровой карьеры со стороны 32-летнего экс-защитника «армейцев» и сборной России Георгия Щенникова.

- Щенников выступал за ЦСКА на протяжении большого количества времени. Он внёс большой вклад в достижение результатов, в выигранные трофеи «армейцев», и никаких вопросов к нему быть не может.

Если говорить о приостановлении карьеры, то, наверное, в таком возрасте скорее имеется в виду её завершение. Тем более если кардинально меняется вектор деятельности – с футбольного на бизнес-направление.

Возможно, Щенников приостановил карьеру, чтобы несколько месяцев лечиться и восстанавливаться после травмы. А может, он просто не успел найти себе новую команду в летнее трансферное окно и теперь будет искать её зимой.

Мы со стороны не можем ничего утверждать, не зная ситуации достоверно. Но в любом случае чем позже ты в таком возрасте приступаешь к полноценным тренировкам с командой, тем сложнее тебе вернуться обратно в соревновательный цикл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников Чемпионат России Денис Попов РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
600 € Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
21:46 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев рассказал, в чём причина успеха «Краснодара»
21:36 · Россия. Премьер-лига
В РФС высказались о создании ЖФК «Спартак»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Белоус: Черчесову надо набраться терпения, клубы сами его найдут
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ярошик — о Сперцяне: «Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Спартака» Литвинов тренируется в общей группе
20:49 · Россия. Премьер-лига
Тренер ЖФК ЦСКА высказался о победе в Кубке России
19:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате: Допустим, Мохамед согласился бы перейти в «Спартак»
18:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев рассказал, почему пошёл на понижение зарплаты при переходе в «Родину»
18:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Родина» — лучшая команда Мелбет-Первой лиги
18:48 · Кубок России
ЦСКА обыграл «Зенит» в финале женского Кубка России
18:32 · Россия. Премьер-лига
Солтмурад Бакаев был удивлён переходу своего брата в команду из ОАЭ
18:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Солтмурад Бакаев: «Я уверен, что буду на вершине»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Краснодар» от матча к матчу приобретает уверенность»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе — автор лучшего гола РПЛ в сентябре видео
17:37 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зениту» не удалось компенсировать уход Малкома
Все новости
Рекомендуем