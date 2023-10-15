Борис Игнатьев рассказал, в чём причина успеха «Краснодара»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием о результатах «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В чем причина успеха? Организация, финансы, селекция и, конечно же, тренер. Ивич своей идеей заразил игроков и поднял требования в команде. Сегодня в «Краснодаре» не просто красиво играют, но и дают результат», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Специалист добавил, что болельщики ходят на матчи «Краснодара» не только из-за побед, но и посмотреть на хорошую игру футболистов.

«Быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков в 11 встречах. В 12-м туре «Краснодар» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой».