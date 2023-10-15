В РФС высказались о создании ЖФК «Спартак»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о создании женской команды московского «Спартака».

«Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством «Спартака» об этом решении, только поддерживаем», - приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, что вчера, 14 октября, пресс-служба «Спартака» объявила о создании женской команды, директором которой стала экс-футболистка сборной России Елена Терехова.

Также стало известно, что «Спартак» начнёт свое выступление в Суперлиге (высшем футбольном дивизионе России) уже со следующего года.