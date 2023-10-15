Белоус: Черчесову надо набраться терпения, клубы сами его найдут

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о будущем экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Черчесову надо дождаться зимней, а лучше летней паузы. Он здорово себя показал с «Легией», «Ференцварошем» и сборной России. Ему надо набраться терпения. Клубы, которым он может помочь, сами его найдут», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что не любой клуб подойдет Черчесову, ведь сейчас это статусный тренер, который не пойдет работать во Вторую лигу.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен прошлым летом за провальное выступление в квалификации Лиги чемпионов.