Ярошик — о Сперцяне: «Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят»

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Чешский специалист отметил, что игрок сборной Армении является одним из ведущих футболистов в России, ведь не зря к нему проявляют интерес клубы из Европы.

«Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя, знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо», - приводит слова Ярошика Sport24.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.