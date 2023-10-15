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Ярошик — о Сперцяне: «Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят»

15 Октября 2023 • 20:59 Комментировать

Бывший тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне.

Чешский специалист отметил, что игрок сборной Армении является одним из ведущих футболистов в России, ведь не зря к нему проявляют интерес клубы из Европы.

«Если «Краснодар» будет лидировать и дальше, вряд ли его отпустят. Хотя, знаете, может поступить такое предложение, что клуб не сможет устоять и отпустит Эдо», - приводит слова Ярошика Sport24.

Контракт 23-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Иржи Ярошик Эдуард Сперцян
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