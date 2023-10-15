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Тренер ЖФК ЦСКА высказался о победе в Кубке России

15 Октября 2023 • 20:49 Комментировать

Тренер женского футбольного клуба ЦСКА Максим Зиновьев высказался о разгромной победе в финале Кубка России над питерским «Зенитом».

Специалист отметил, что лёгкой эта победа не была, ведь до матча чувствовался нерв, и все понимали, что тот, кто первый забьёт, получит серьёзное преимущество.

«Уже было видно, что после трех забитых был момент, когда мы должны были довести матч до логичного завершения, но даже в этой ситуации могло стать 3:2 и была бы другая концовка», - заявил Зиновьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб второй год подряд стал победителем национального Кубка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Зиновьев ЖФК ЦСКА ЖФК Зенит
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