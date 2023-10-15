Карпин уйдёт из «Ростова», если сборная России вернётся на официальные турниры

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, покинет ли он донской клуб в случае возвращения национальной команды на международную арену.

«Мостовой говорит, что нигде в мире нет совмещения постов? А где еще в мире сборная отстранена от турниров? Когда сборная не была отстранена, я ушел из «Ростова». Если завтра сборную вернут, я снова уйду из «Ростова», — заявил Карпин журналистам.

Напомним, 54-летний специалист возглавил сборную России летом 2021 года и стал совмещать работу с «Ростовом», однако уже через неделю покинул донской клуб. В феврале 2022 года российские команды и сборные отстранили от участия в международных соревнованиях, и уже в начале марта Карпин вернулся в «Ростов», оставшись при этом наставником сборной.

16 октября сборная России проведет товарищеский матч против Кении. Начало игры — в 19:00 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.

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