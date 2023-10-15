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Агент Конате: Допустим, Мохамед согласился бы перейти в «Спартак»

15 Октября 2023 • 19:17 Комментировать

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что минувшим летом у грозненского клуба были официальные предложения, но они захотели, чтобы форвард остался. Также он дал понять, что форвард хотел бы поиграть в Европе, но если поступит предложение из российского топ-клуба, то оно будет рассмотрено.

«Даже если он перейдет, он будет держать в уме, что должен играть в «Спартаке» так, чтобы впоследствии перейти в хороший европейский клуб», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
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