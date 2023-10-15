Агент Конате: Допустим, Мохамед согласился бы перейти в «Спартак»

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что минувшим летом у грозненского клуба были официальные предложения, но они захотели, чтобы форвард остался. Также он дал понять, что форвард хотел бы поиграть в Европе, но если поступит предложение из российского топ-клуба, то оно будет рассмотрено.

«Даже если он перейдет, он будет держать в уме, что должен играть в «Спартаке» так, чтобы впоследствии перейти в хороший европейский клуб», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до конца нынешнего сезона.