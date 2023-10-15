Солтмурад Бакаев был удивлён переходу своего брата в команду из ОАЭ

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о переходе своего брата, футболиста питерского «Зенита» Зелимхана Бакаева, в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

Игрок отметил, что удивлён переходу своего брата, ведь у того есть проблемы с английским языком, и не знает, как он там справляется.

«Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», - приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Зелимхан Бакаев уже провел три матча за новую команду и смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.