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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Краснодар» от матча к матчу приобретает уверенность»

15 Октября 2023 • 18:17 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Ни у одной из команд сейчас нет стабильности. В то же время «Краснодар» от матча к матчу приобретает уверенность. У них есть резервы, чтобы была возможность бороться за золото до конца сезона», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков. На второй позиции располагаются «Крылья Советов», набрав 21 балл. Замыкает лидирующую тройку «Зенит», у которого на счету 20 очков.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли последние пять розыгрышей РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анатолий Бышовец
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