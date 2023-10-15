Бышовец: «Краснодар» от матча к матчу приобретает уверенность»

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Ни у одной из команд сейчас нет стабильности. В то же время «Краснодар» от матча к матчу приобретает уверенность. У них есть резервы, чтобы была возможность бороться за золото до конца сезона», — приводит слова Бышовца Betonmobile.

После 11 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 27 очков. На второй позиции располагаются «Крылья Советов», набрав 21 балл. Замыкает лидирующую тройку «Зенит», у которого на счету 20 очков.

Действующим чемпионом России является «Зенит». Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли последние пять розыгрышей РПЛ.