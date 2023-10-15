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Семак: «Зениту» не удалось компенсировать уход Малкома

15 Октября 2023 • 17:37 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, получилось ли у клуба компенсировать уход бразильского нападающего Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль».

«Конечно, не удалось. По позиции игрока мы найти не смогли, пытаемся за счет игровой схемы выходить из ситуации. Малкому желаем удачи, он заслужил хороший контракт», — приводит слова Семака Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 12 матчей за «Аль-Хиляль», забил шесть мячей и стал автором трех результативных передач.

Напомним, Малком выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время он вместе с командой четыре раза стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз завоевал национальный Кубок.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
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