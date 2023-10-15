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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юрий Заварзин назвал условие исключения РФС из УЕФА

15 Октября 2023 • 17:30 Комментировать (1)

Юрий Заварзин, который ранее занимал пост президента РПЛ, назвал условие исключения Российского футбольного союза из УЕФА. По словам Заварзина, это произойдёт, если РФС включит в официальные соревнования клубы с новых российских территорий.

«Если действовать без предварительных договорённостей и включать клубы с новых территорий, РФС однозначно исключат из УЕФА, как это сделал МОК с ОКР», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что уже больше полутора лет российский футбол находится под санкциями. Клубы и сборные сейчас не участвуют в официальных международных соревнованиях.

​МОК отстранил Олимпийский комитет России

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Юрий Заварзин
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Комментарии (1)
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Южный201
15 Октября 2023 в 18:16
Ну так создайте свою "УЕФА"!
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