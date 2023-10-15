​Юрий Заварзин назвал условие исключения РФС из УЕФА

Юрий Заварзин, который ранее занимал пост президента РПЛ, назвал условие исключения Российского футбольного союза из УЕФА. По словам Заварзина, это произойдёт, если РФС включит в официальные соревнования клубы с новых российских территорий.

«Если действовать без предварительных договорённостей и включать клубы с новых территорий, РФС однозначно исключат из УЕФА, как это сделал МОК с ОКР», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Стоит сказать, что уже больше полутора лет российский футбол находится под санкциями. Клубы и сборные сейчас не участвуют в официальных международных соревнованиях.

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