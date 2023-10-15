Агент Васютина: «Топ-клубы из Дании, Норвегии и Швеции интересуются Александром»

Александр Дубровин, агент вратаря «Зенита» Александра Васютина, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 28-летний Васютин не намерен менять клуб грядущей зимой и хочет бороться за место основного вратаря петербургской команды. При этом Дубровин отметил, что в услугах вратаря заинтересованы топ-клубы из Дании, Норвегии и Швеции.

«Дания, Норвегия, Швеция — топ-клубы этих стран готовы его видеть, спрашивают о нём, также Александром интересуется некоторые российские клубы.

Вероятность перехода будет зависеть от «Зенита» и от того, закрепится ли Саша как первый номер», — цитирует Дубровина Sport24.

В текущем сезоне Васютин провёл за «Зенит» пять матчей, в которых пропустил семь голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.