Алексей Попов: Черданцев ведёт главную программу на «Матч ТВ» о футболе, но ничего не понимает в этой игре

Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов высказался об известном футбольном комментаторе Георгии Черданцеве.

Попов заявил, что ему приятно слушать людей которые разбираются в футболе, например, в Англии многие экс-игроки комментируют матчи, но в России, к сожалению, такого нет.

«У нас один Черданцев, который не понимает в футболе ничего, но главный специалист в этой игре. Ведет главную программу на «Матч ТВ» о футболе, когда человек не понимает, где у мяча ручка», — цитирует Попова Legalbet.

Напомним, Попов завершил карьеру в 2013 году. Защитник выступал за пермские «Звезду» и «Амкар», а также за казанский «Рубин».