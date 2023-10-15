​Ари: «Без России Европа неполноценная»

Экс-игрок «Краснодара» Ари Феррейра дал комментарий о возможном возвращении российских команд к официальным соревнованиям.

По мнению Ари, футбольные санкции с России в обозримом будущем будут сняты. Ари отметил, что в Бразилии все ждут этого момента.

«Вся Бразилия ждёт вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придётся пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», - цитирует Ари «РБ Спорт».

Стоит сказать, что Ари имеет российский паспорт – в конце 2018 года он даже поучаствовал в двух матчах национальной сборной России.

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