Семшов — о Файзуллаеве: «Это хорошее усиление для ЦСКА»

Российский тренер Игорь Семшов оценил игру новичка ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев хорошо себя проявляет. Это молодой, перспективный футболист. Главное, у него есть желание прогрессировать. На данный момент Аббосбек — это хорошее усиление для ЦСКА», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

20-летний нападающий перебрался в ЦСКА прошлым летом. В составе «армейского» коллектива Файзуллаев принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча и записал в свой актив одну голевую передачу.

Контракт Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.