Петржела: «Если Семак сменит гражданство, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что наставник петербургской команды Сергей Семак мог бы возглавить сборную Чехии, если бы сменил гражданство.

По мнению чешского специалиста, в нынешней ситуации российский тренер не может работать в Европе.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сине-бело-голубых» Семак возглавляет с 2018 года.