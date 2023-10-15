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Петржела: «Если Семак сменит гражданство, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии»

15 Октября 2023 • 15:42 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
22.10 16:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что наставник петербургской команды Сергей Семак мог бы возглавить сборную Чехии, если бы сменил гражданство.

По мнению чешского специалиста, в нынешней ситуации российский тренер не может работать в Европе.

«Если Семак сменит гражданство, думаю, он будет иметь хорошие шансы возглавить сборную Чехии. Я бы очень хотел, чтобы он тренировал нашу сборную», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Сине-бело-голубых» Семак возглавляет с 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Властимил Петржела Сборная Чехии
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