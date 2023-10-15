Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление ЦСКА по итогам 11 туров.

«К сожалению, в ЦСКА многие игроки выбывают из-за травм, и есть проблема с центральными защитниками и центральными полузащитниками. Конечно, все ждали большего количества новичков летом, но этого не случилось. Сейчас перерыв, есть возможность вернуться к предыдущей форме. Да, в команде много молодых, но им часто не дают возможность выйти. Наверняка теперь есть резон в том, чтобы подтянуть молодёжь к основному составу и помочь новым кадрам окунуться во взрослый футбольный мир», - сказал Чанов.

На текущий момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.