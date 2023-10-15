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​Масалитин: «Пока Россию не допустят с гимном и флагом, с УЕФА даже разговаривать не надо» эксклюзив

15 Октября 2023 • 15:30 Комментировать (1)

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации, в которой находится российский футбол.

«Здесь без политики никуда. Прежде чем на что-то соглашаться, надо знать условия. Если нам будут предлагать выступать под нейтральным флагом, то надо отказываться. Пока нас не допустят с гимном и флагом, с УЕФА даже разговаривать не надо. ФИФА и УЕФА не думают о развитии нашего футбола, а думают только о деньгах. Как только будут проблемы с деньгами – сразу вспомнят про Россию и всё разрешат. Многое зависит от хода СВО. Чем раньше мы всё закончим, тем лучше. Соглашаться на чужих условиях не надо, всегда надо выдвигать свои. Если мы уважаем себя, то пора перестать уступать», - сказал Масалитин.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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CERG
15 Октября 2023 в 16:43
Ай респэкт поцреоту, о деньгах ваще не думающему, эй на на нэй))
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