​Сёмин назвал лучших тренеров первой трети сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучших тренеров первой трети чемпионата России.

«Лучший тренер этой части сезона – тот, чья команда идёт на первом месте. На втором месте идёт Осинькин. Их команды к этому моменту готовы лучше всех: в физическим плане, в тактическом, в плане психологии», - цитирует Сёмина Metaratings.

«Краснодар» в 11 турах чемпионата России набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Вторые «Крылья Советов» отстают от краснодарских «быков» на шесть зачётных баллов.

Отметим, что в предыдущих пяти сезонах титул чемпиона Российской премьер-лиги всякий раз завоёвывал «Зенит».