​Сёмин назвал главный секрет Ивича в «Краснодаре»

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил работу Владимира Ивича у руля «Краснодара». Как известно, именно «быки» являются лидерами Премьер-лиги после одиннадцати сыгранных туров. Краснодарцы набрали 27 очков из 33 возможных.

«Ивич смог объединить всех, донёс свои идеи. Самое главное – он сумел убедить игроков, что они могут многого достичь», - цитирует Сёмина Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Балтики» на выезде. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

Матчи 12-го тура РПЛ пройдут 21 и 22 октября.