Агент Щенникова: «Георгий с головой погружен в недвижимость, он может приостановить карьеру»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, чем сейчас занимается 32-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента.

По словам Пушкина, его клиент увлёкся недвижимостью, поэтому может приостановить свою спортивную карьеру.

«У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. На данный момент Георгий с головой погружен в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — возможно, речь идёт о приостановке», — приводит слова агента «Чемпионат».

В прошлом сезоне Щенников провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.