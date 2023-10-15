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Агент Лелу: «Сейчас никаких переговоров с российскими клубами нет»

15 Октября 2023 • 14:34 Комментировать
Рубин
...
ЦСКА Москва
21.10 14:00

В агентстве, которое представляет интересы защитника клуба «Каза Пиа» Леонарду Лелу, высказались о возможном переходе 23-летнего португальца в ЦСКА.

«Сейчас никаких переговоров и никаких контактов с российскими клубами нет», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что минувшим летом ЦСКА интересовался Лелу, однако в итоге этот трансфер осуществить не удалось.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Лелу провёл за свою нынешнюю команду восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Каза Пиа Леонарду Лелу
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