Агент Лелу: «Сейчас никаких переговоров с российскими клубами нет»

В агентстве, которое представляет интересы защитника клуба «Каза Пиа» Леонарду Лелу, высказались о возможном переходе 23-летнего португальца в ЦСКА.

«Сейчас никаких переговоров и никаких контактов с российскими клубами нет», — сказали в агентстве в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что минувшим летом ЦСКА интересовался Лелу, однако в итоге этот трансфер осуществить не удалось.

В текущем розыгрыше чемпионата Португалии Лелу провёл за свою нынешнюю команду восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 3,5 миллиона евро.