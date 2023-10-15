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Пименов считает, что «Локомотив» зимой хочет продать Тикнизяна

15 Октября 2023 • 13:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Пименов не смог сказать, способен ли Тикнизян стать ведущим игроком в европейском клубе, отметив при этом, что защитник приносит много пользы в своей нынешней команде.

«Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Наир Тикнизян
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