Пименов считает, что «Локомотив» зимой хочет продать Тикнизяна

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио». Пименов не смог сказать, способен ли Тикнизян стать ведущим игроком в европейском клубе, отметив при этом, что защитник приносит много пользы в своей нынешней команде.

«Наир набрал хорошую форму и полезно играет за «Локомотив». Сейчас он занимает позицию Пиняева, а значит, Тикнизяна хотят продать зимой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи.