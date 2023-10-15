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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Афанасьев: «Чалов сейчас лучший российский форвард»

15 Октября 2023 • 12:52 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев в беседе с журналистами высказался о нападающем «армейцев» и сборной России Фёдоре Чалове.

«На данный момент он лучший среди российских форвардов. Фёдор набрал хорошую форму, стабильно и плодотворно играет за ЦСКА и сборную», - приводятся слова Афанасьева на страницах «РБ Спорта».

В недавнем товарищеском матче против Камеруна Чалов отметился дебютным голом за сборную России.

В 11 поединках нынешнего сезона Премьер-лиги 25-летний нападающий забил шесть мячей (четыре – с пенальти) и сделал одну результативную передачу за ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов Андрей Афанасьев
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