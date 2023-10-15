Юсупов высказался о провальном выступлении «Сочи»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо по максимуму до зимы набрать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы. Через работу и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», - передает слова полузащитника пресс-служба южан.

Сочинская команда провально выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров команда с шестью баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Сочи» сыграет на выезде с «Уралом».