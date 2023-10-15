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Юсупов высказался о провальном выступлении «Сочи»

15 Октября 2023 • 12:26 Комментировать (1)

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Надо по максимуму до зимы набрать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы. Через работу и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», - передает слова полузащитника пресс-служба южан.

Сочинская команда провально выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров команда с шестью баллами занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны «Сочи» сыграет на выезде с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Артур Юсупов Сочи
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Комментарии (1)
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ингерман
15 Октября 2023 в 12:37
В следующем матче чемпионата страны «Сочи» сыграет на выезде с «Уралом».
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ай.. надеемся, палучите ат калхозников на орехи.. кхе-кхе.. )))
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