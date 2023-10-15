Медведев - о голах Кассьерры: «Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поделился мнением об игре нападающего команды Матео Кассьерры в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В этом сезоне он уже забил девять. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. Он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

26-летний колумбиец перешел в петербургский клуб летом прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2024/2025.

В ближайшем матче «сине-бело-голубые» на своем поле примут самарские «Крылья Советов».