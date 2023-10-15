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Медведев - о голах Кассьерры: «Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше»

15 Октября 2023 • 12:21 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поделился мнением об игре нападающего команды Матео Кассьерры в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В этом сезоне он уже забил девять. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. Он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

26-летний колумбиец перешел в петербургский клуб летом прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2024/2025.

В ближайшем матче «сине-бело-голубые» на своем поле примут самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Матео Кассьерра
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