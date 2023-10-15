Божович назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-наставник московского «Локомотива» Миодраг Божович рассказал, кого считает в данный момент лучшим тренером Российской премьер-лиги.

«Для меня лучший тренер - Ивич. «Краснодар» сейчас на первом месте. Мне нравится эта команда. Все знают, как дорого это стоит - опередить «Зенит», «Спартак» и остальные московские команды», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что Ивич занял пост главного тренера краснодарского коллектива в январе 2023 года. Стороны подписали контракт до конца следующего года.

После 11 проведенных туров «Краснодар» набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.