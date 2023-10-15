Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучших игроков РПЛ по итогам первой трети сезона.

Эксперт выделил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу, полузащитника «Зенита» Вендела и нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

«В «Краснодаре» у нас Джон Кордоба, однозначно, лучший нападающий сейчас. В «Зените» ясно, что Вендел один из лидеров. «Крылья Советов» — Гарре. Но у «Крыльев» лучше идёт командная игра. Поэтому трудно кого-то из них выделить», — цитирует Мостового Metaratings.

После 11 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий вторые «Крылья Советов» на шесть очков. Следом идёт «Зенит» с отставанием от «быков» на семь баллов.