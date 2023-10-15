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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал наставника «Краснодара» Ивича лучшим тренером первой трети РПЛ

15 Октября 2023 • 11:14 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Напомним, после 11 туров РПЛ «быки» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть очков.

По мнению Мостового, Ивич является лучшим тренером чемпионата России в первой трети текущего сезона.

«Лидер у меня один — это, конечно, тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Однозначно. «Краснодар» заслуженно идёт на первом месте, интересно будет дальше смотреть, как он это выдержит», — приводит слова Мостового Metaratings.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 21 октября против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой Владимир Ивич
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