Гендиректор «Рубина»: «Ставим задачу вернуться в число лучших команд России»

Гендиректор казанского «Рубина» Александр Айбатов поведал о задаче своей команды.

«У «Рубина» стоит задача попасть число лучших команд России? Никто от своих слов отказываться не собирается. Но не всё сразу. По игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идет», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

После 11 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «Рубин» набрал 12 баллов и занимает десятую позицию в турнирной таблице.

В следующем поединке чемпионата страны казанская команда на домашнем стадионе встретится с московским ЦСКА. Матч 12-го тура РПЛ пройдет в субботу, 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени.