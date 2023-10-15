Ранджелович: «Верим, что Эракович будет даже лучше Видича»

Бывший игрок ЦСКА Предраг Ранджелович поделился мнением о переходе своего соотечественника Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Напомним, минувшим летом интерес к 22-летнему Эраковичу также проявлял «Спартак», однако сербский футболист выбрал «Зенит». По мнению Ранджеловича, новичок «сине-бело-голубых» способен превзойти легендарного защитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Видича.

«Он (Эракович) хороший игрок. Я тренировал его в «Црвене». Точно знаю, что он перешёл в «Зенит» не из-за денег. Мы верим, что он будет даже лучше Видича. Но надо смотреть, как он будет развиваться», — цитирует Ранджеловича «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Эракович провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.